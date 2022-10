Cyclisme : Hortense Happey et David Schavits en solitaire à Hienghène

Il n’y avait pas de grands cols, mais les difficultés étaient tout de même nombreuses sur la côte Est, avec pas moins de trois cols pour les féminines et quatre cols pour les coureurs de la Long Race. Il fallait donc tenir sur le long terme alors que l’ultime ascension de la journée était située à trois kilomètres de l’arrivée.

Partis de Poindimié, les coureurs de la Long Race ont parcouru 67,5 kilomètres ce mercredi matin. Après plusieurs tentatives, David Schavits a réussi son coup en faussant compagnie au peloton pour signer une première victoire d’étape sur ce Tour. Chris Jenner domine, de son côté, le sprint du peloton.

Mathieu Monnier (AC Dumbéa) a signé une troisième victoire consécutive sur la Short Race.

Belle consolation pour Hortense Happey

Hortense Happey, doublée sur la ligne la veille par Marc’harid Laidet et Manon Brasseur, a cette fois tenu jusqu’au bout pour décrocher sa première victoire d’étape, au terme de 47,3 kilomètres, entre Touho et Hienghène. Manon Brasseur et Marc’harid Laidet complètent le podium.

Au général, Chris Jenner (Sport Pro), Manon Brasseur (CTNC) et Hervé Gané (VCC Mont-Dore) dominent toujours les classements.