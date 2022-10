Cyclisme : Manon Brasseur et Ludovic Lanceleur solides dans de la Koné-Tiwaka

Avec l’enchaînement du col Wilfried, du col de Bopope et du plateau de Tango, sur la Koné-Tiwaka, la 5e étape était probablement la plus difficile sur le papier et, donc, la plus redoutée. Une chose est sûre, elle a réservé une explication entre favoris.

Ludovic Lanceleur a ainsi lancé une première attaque dans le col Wilfried, avant d’être rapidement rejoint par Chris Jenner et Ethan Lepigeon. Pas de surprise jusque-là. Le trio a ainsi fait la course en tête, jusqu’à trois kilomètres de l’arrivée, où Ludovic Lanceleur a placé une nouvelle accélération pour décrocher sa première victoire d’étape.

Le peloton féminin, qui partait du sommet du col Wilfried, a également vu les favoris s’exprimer en tête de course. Manon Brasseur s’imposant finalement à l’arrivée devant Marc’harid Laidet et Hortense Happey.