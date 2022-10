Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 20 octobre 2022

Braquage dans une épicerie de Kaméré : quatre suspects au Camp-Est

À l'issue de leurs gardes à vue au commissariat central de Nouméa, cinq jeunes gens, suspectés du braquage de l'épicerie Les Primeurs du Caillou dimanche, ont été déférés au parquet mardi, en fin d'après-midi. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire au Camp-Est.Ils seront jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nouméa vendredi.

[GROS PLAN] Le Nord à la pointe de la télémédecine

La province Nord a fait l'acquisition d'une technologie inédite en Calédonie : des chariots et des mallettes connectés, équipés d'instruments permettant à des médecins d'assurer des consultations à distance et de délivrer un diagnostic précis en temps réel. Installé cette semaine dans des dispensaires de la côte Est, le dispositif présente des perspectives d'évolution prometteuses.

Deux bateaux coulent à Prony et Nouméa

En vingt-quatre heures, deux navires ont coulé en baie de Prony et à la passe de Dumbéa, et deux autres sont à la dérive à Païta et au large de la côte Est. Le MRCC a supervisé les opérations.

Belema Nenema : "c'est l'incompréhension totale"

Toute la population de l'extrême Nord se retrouve en grande difficulté. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 4h45, des employés de la Sonarep ont constaté, alors qu'ils montaient à bord d'un remorqueur, que d'importantes fumées se dégageaient de la barge Belema Nenema, à Poum.Malgré tous ces efforts, l'incendie a entièrement détruit "le carré avec l'espace de vie, la cuisine et les chambres" et s'est propagé "au pont supérieur" au niveau de la cabine du poste de pilotage. La piste criminelle est privilégiée. Le directeur de Yala Bélep "ne comprend pas pourquoi on s'est attaqué à nous".

Sauvée de la noyade, une tortue retrouve sa liberté à l'îlot Amédée

Mercredi, l'Aquarium des lagons a organisé la remise à l'eau d'une tortue "grosse tête", à l'îlot Amédée. Sauvée de la noyade il y a quelques semaines, elle avait été prise en charge par l'équipe de l'aquarium.

Le gouvernement s'intéresse au cas des fonctionnaires

Le gouvernement a examiné deux avant-projets de loi du pays relatifs à la fonction publique. Le premier concerne le recrutement sur titre dans certains métiers. Le second porte sur la modification de plusieurs dispositions.

Enercal et la mairie de Dumbéa s'engagent de nouveau pour une ville du futur durable

Lancée en 2018, la convention de collaboration entre Dumbéa et Enercal a été renouvelée mardi pour trois ans. Huit nouvelles actions destinées à développer un futur durable pour la commune seront mises en œuvre jusqu'en 2024.

Des Calédoniens vont pouvoir se former en Métropole avec les Compagnons du devoir

La Chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que les Compagnons du devoir ont signé un partenariat. Des Calédoniens pourront être envoyés en Métropole se former à l'excellence de certains métiers.

[Nouville] Une soirée pour raconter le bagne différemment

La Nuit des illuminés du bagne est de retour, samedi, pour une cinquième édition. Sur le site historique de l'île Nou, une série de contes, de chants et de spectacles retracera l'histoire du bagne de façon ludique, à travers des portraits et des anecdotes.

Football : Hienghène ira à Saint-Quentin

Les joueurs de Hienghène, qualifiés du fait de leur victoire en finale de la Coupe de Calédonie (4-3 contre Tiga il y a deux semaines), affronteront l'Olympique Saint-Quentin. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football a eu lieu mercredi soir.