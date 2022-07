Football : les Calédoniennes s’inclinent face aux Fidjiennes

Pour son entrée dans la compétition, la sélection calédonienne s’est inclinée, dimanche soir, 3 buts 1 contre l’équipe du pays hôte, Fidji.

Jackie Pahoa, joueuse offensive du club de l’Asaf, a inscrit l’unique réalisation des joueuses du Caillou, sur un penalty tiré à contre-pied en toute fin de rencontre, penalty obtenu après une faute d’Evivi Buka sur Claudia Wassin, entrée en cours de jeu peu de temps avant (90e+1).

Plus tôt, cette même Jackie a notamment été proche d’égaliser à 1-1, sur une accélération suivie d’une frappe croisée du pied gauche qui a frôlé le poteau (6e).

L’équipe de Calédonie était la suivante : Irène Nigote, Laurenda Simane, Marielle Haocas (capitaine) (Josette Mole, 64e), Lola Delavault, Laëtitia Leme, Shaya Ihmeling, Thérèse Pawawi, Alice Wenessia (Maryline Wassin, 64e), Elodie Hmej, Sarah Uregei (Claudia Wassin, 88e), Jackie Pahoa.

But sur coup franc

Les Fidjiennes ont ouvert le score rapidement, par Aliza Hussein, sur un coup franc direct tiré du pied droit, depuis l’aile gauche, la frappe, lobée et enroulée, surprenant la gardienne, Irène Nigote (4e).

Elles ont ensuite marqué une autre fois avant la pause, par la capitaine Sofi Diyalowai, lancée en profondeur et buteuse d’un extérieur du pied droit, après un contrôle orienté du gauche en pleine course (45e). Sofi Diyalowai, du club de Labasa, s’offrira un doublé en début de seconde période, d’une demi-volée pour reprendre un ballon dégagé approximativement par la défense calédonienne après un centre venu de la gauche (55e).

"Prendre de l’expérience"

"On a une équipe qui est extrêmement jeune", les filles "sont là pour apprendre, pour prendre de l’expérience. Quand on entraîne on préfère gagner, c’est sûr, mais bon, voilà, en face c’était un petit peu plus costaud que nous, avec un peu plus d’expérience. On les a mises en difficulté, mais on n’a pas su concrétiser quand il fallait concrétiser", a réagi à la sortie du terrain le sélectionneur du Caillou, Michel Berbeche. "Je suis fier de toute façon même s’il n’y avait pas eu le but" à la fin. "C’est une équipe qui est en construction, qui est en devenir, avec de jeunes filles. Elles sont fières elles aussi, elles apprennent."

Dans cette sélection, qui n’avait plus joué de match officiel depuis les Jeux du Pacifique 2019 aux Samoa, "on a neuf filles qui ont moins de 17 ans", rappelle le technicien. "Je pense que le 3-1 est un peu sévère, on fait deux erreurs, on leur donne deux buts", conclut-il.

Les statistiques de la rencontre, équilibrées, lui donnent en quelque sorte raison : 14 tirs et 8 cadrés pour les Fidjiennes, 11 tirs dont 7 cadrés pour ses joueuses. À noter tout de même les 6 corners pour Fidji, contre un seul en face, preuve d’une certaine domination territoriale des locales.

Prochaine chance pour les Calédoniennes : mercredi (18h), contre les Salomonaises. Ces dernières ont fait match nul (1-1) contre les Fidjiennes jeudi dernier lors du début du groupe C.

Une équipe éliminée

Pour rappel, dans ce tournoi elles sont neuf sélections, réparties dans trois groupes de trois. La poule A, loin d’être la plus relevée, réunit les Tonga, les Îles Cook et les Samoa. Le groupe B apparaît comme le plus fort, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tahiti et le Vanuatu. Enfin, la poule C voit la Calédonie tomber face aux Fidji et aux Salomon.

Cette première phase n’est pas la plus périlleuse, puisque seule une formation, la moins bonne, sera éliminée, les huit autres se retrouvant en quarts de finale.

Terminer en tête du groupe C, chose impossible désormais, aurait envoyé les Cagoues affronter, pour une place dans le dernier carré, le 2e de la poule A. Finir à la 2e place du groupe C, en cas donc de victoire mercredi face aux Salomonaises, mettrait cette fois la Calédonie sur la route du 2e de la poule B, possiblement Tahiti. Enfin, si les filles du Caillou se classent dernières de leur groupe mais que cela suffit pour passer (en fonction des résultats des 3es des autres groupes), alors elles affronteront un vainqueur de poule (A ou B).

Quarts de finale le week-end prochain

Les quarts de finale sont prévus le week-end des 23 et 24 juillet, les demi-finales le vendredi 27, puis la finale (et match pour la 3e place) le samedi 30.

L’équipe qui remportera la compétition participera, en début d’année prochaine, à un tournoi (avec des adversaires d’autres confédérations) permettant d’aller à la Coupe du monde en juillet et août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande (qualifiée d’office en tant que pays hôte, d’où son absence à la Coupe d’Océanie).