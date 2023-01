Légende du football calédonien, Marc Kanyan est décédé

C’est à l’Olympique de Nouméa que Marc Kanyan, originaire du district de Gaïtcha, a fait ses premières classes. Après avoir gagné plusieurs titres, il fait le grand saut pour la Métropole, en 1963. Il est l’un des premiers Calédoniens à rejoindre une équipe en Métropole. L’attaquant écumera la Corse pendant dix années, du Gazélec d’Ajaccio (1963-1969) au Sporting Club de Bastia (1969-1973) où il inscrira 58 buts en 182 rencontres. Il sera ensuite transféré à Nîmes pendant deux saisons avant de finir sa carrière sur une dernière pige au Gazélec, durant la saison 1976-1977. Membre de l’équipe de France amateur envoyée aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, Marc Kanyan confiait en 2021 à la Fédération être "dans les nuages durant ces Jeux Olympiques. Etre au stade Aztèque avec 100 000 personnes, c'était extraordinaire, inoubliable". Il a aussi été finaliste de la Coupe de France avec Bastia en 1972 face à l'Olympique de Marseille et a disputé au total 216 matchs de Division 1. Revenu en Nouvelle-Calédonie, il continuera dans le football et a notamment vu grandir Christian Karembeu à Gaïtcha. Il basculera ensuite dans la vie politique en tant que conseiller municipal de la ville de Nouméa puis adjoint et vice-président du Congrès. Sur sa page Facebook, la Fédération calédonienne de football présente ses condoléances à ses proches, son clan, la tribu Drueulu et district de Gaïtcha à Lifou.