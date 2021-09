Handisport : Emmanuel Macron salue Pierre Fairbank

Les termes sont bien choisis. "Vous avez affolé les statistiques, avec ce magnifique parcours, 9 médailles en athlétisme, sur six olympiades", a dit mardi le chef de l’État (à partir de la 10e seconde) à propos du sportif cagou, encore monté sur un podium au début du mois avec une 3e place en finale du 800 mètres, à 50 ans.

Emmanuel Macron a reçu une partie des médaillés olympiques et paralympiques français de Tokyo, pour les "célébrer" et "préparer" les JO de Paris 2024, des Jeux "à la maison" où il faudra "faire beaucoup plus" en termes de podiums. "Le bilan n’est pas tout à fait celui que nous attendions", a-t-il lancé.

L’équipe de France olympique est en effet restée à Tokyo en deçà de ses objectifs et de ses standards avec 33 médailles (dont 10 en or), après 42 à Rio en 2016.

La délégation paralympique a quant à elle ramené du Japon 54 médailles, dont 11 en or.

Intégrer "le top 5"

"Le succès des Jeux" de 2024, "ce sera le succès de nos sportifs car ça marche comme ça", a-t-il insisté. "On doit faire beaucoup plus, parce que ce sont nos Jeux, on est attendu", plaçant l’objectif d’intégrer "le top 5" mais sans donner d’autre chiffre.

Il a promis que l’État ne ferait pas défaut pour soutenir les sportifs français, rappelant la philosophie actuelle, qui est de "concentrer nos efforts sur les disciplines à fort potentiel".