Minijeux : ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi

Les triathlètes brillent en équipe

Grâce aux quatre médailles individuelles remportées sur l'aquathlon, par Charlotte Robin, Nathalie Viratelle, Mathieu Szalamacha et Patrick Vernay, les Cagous ont été sacrés en équipe. Une première médaille d'or avant celle glanée lors du relais mixte en triathlon.

Les triathlètes repartent de Rota avec dix médailles : deux en or, quatre en argent, quatre en bronze.

Les badistes se contentent de l'argent

La compétition par équipes mixtes, qui réunissait six pays dans une poule unique, a fini par une défaite pour la Calédonie. Lors de l'ultime rencontre, qui avait tout simplement des airs de finale, les Cagous ont été largement dominés par Tahiti (5-0).





Encore des médailles en athlétisme

Pas de médaille d'or mercredi, mais de belles performances. Isabelle Oblet, sur 10 000 mètres, a terminé 3e. Ce fut le premier podium pour les Cagous lors de la deuxième soirée d'athlétisme. Ce bon résultat a été suivi par d'autres : 3e place de la finale du 800 mètres pour Jeremiah Ngodrela, idem au javelot pour Caihe Jacky Caihe malgré une blessure (il était strappé depuis plusieurs jours) et une magnifique médaille d'argent sur 400 mètres pour l'une des porte-drapeaux de la cérémonie d'ouverture, Loan Ville.

En handisport, Rose Vandégou a également décroché la médaille d'argent sur 100 mètres.

Les tennismen s'arrêtent là

Des quatre Calédoniens engagés depuis dimanche dans le tournoi individuel (après une élimination en phase de poules de la compétition par équipes), il n'en reste aucun en lice ce jeudi pour les demi-finales. Victor Lopes (19 ans) a été écarté mercredi matin en deux sets (6-3, 7-5) par le numéro 1 de Tahiti, Gillian Osmont.

En double, la paire composée de Victor Lopes et d'Icham Tidjine jouait un quart de finale en double messieurs. Cela s'est également fini sur une défaite.

Pas de nouvelle médaille en haltérophilie

Demy Dabin était la dernière représentante du Caillou en haltérophilie. Elle n'a pas réussi à monter sur le podium et termine 5e dans la catégorie des moins de 71 kg.

Les golfeurs peuvent y croire

Le rêve est permis. Après deux tours disputés, les Calédoniens sont en bonne position au classement. Chez les hommes, Guillaume Castagne occupe actuellement la tête (-1), devant le Guamien Yvan Sablan et le Samoan Lio Vui (0). Hugo Koch (+1) et Jules Guépy (+3), respectivement 4e et 6e, sont également dans le coup pour une médaille.

Chez les femmes, Mohea Mansbendel (+10) et Inès Lavelua-Tufele (+11), à égalité en tête lundi, ont rétrogradé aux 2e et 3e rangs. Elles ont dans leur viseur la Tahitienne Flavia Reid-Amaru (+9). Lola Alibaud, la benjamine de la délégation, pointe à la 10e place (+20), Emeline Mardelaine à la 15e (+29).

