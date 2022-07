Natation : 2e titre national pour Grousset, vainqueur du 50 m nage libre

Sa domination du sprint français est totale. À 23 ans, Maxime Grousset a tenu son rang mercredi, en dominant largement la finale du 50 m nage libre des championnats de France Open d’été, en grand bassin, à Amiens. Vainqueur en 22''15, avec plus de 3 dixièmes d’avance sur son dauphin Pierre Lebois, le Calédonien s’est offert son 2e titre national de la semaine, deux jours après celui acquis sur 100 m nage libre. En séries, un peu plus tôt, l’ancien nageur du CNC avait pris le 3e temps, bien plus tranquille, en 22''83.

L’autre prodige de la natation calédonienne, Emma Terebo, était également sur les plots de départ de la piscine d’Amiens mercredi. Spécialiste du dos, elle participait à l’épreuve du 100 m papillon. Après avoir obtenu le 5e temps des séries, elle s’est finalement classée 7e de la finale, en 1'02''02.

Deux relais en or

Si elle n’a pas performé en individuel, Emma Terebo s’est tout de même illustrée collectivement, pour obtenir sa 2e médaille des championnats de France, qu’elle dispute à domicile. Alignée avec trois coéquipières de son club d’Amiens sur le 4x100 m nage libre, la Calédonienne, qui était placée en première relayeuse (56''76), a parfaitement lancé son équipe. À l’arrivée, un temps total de 3'49''84, et surtout un titre à la clé, acquis devant les clubs de Massy et de Toulouse.

Les Cagous d’Amiens étaient décidément en forme puisque le relais masculin du club nordiste, constitué, entre autres, de John-William Dabin et de Nathan Hudan, s’est également imposé sur le 4x100 m nage libre. Avec un temps total de 3'22''20, la victoire s’est jouée à peu de choses devant une deuxième équipe d’Amiens (3'22''45) et les nageurs de Rennes (3'24''99).