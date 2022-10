Rugby : l’Olympique rejoint Dumbéa en finale

C’était la finale attendue et elle aura bien lieu. L’Olympique et l’URC Dumbéa, favoris de leur demi-finale respective, ont validé leur billet pour l’ultime rendez-vous du championnat à XV.

Les Dumbéens, qui affrontaient le Mont-Dore sur leur pelouse de Koutio samedi après-midi, ont souffert. Parfois en manque d’inspiration et souvent maladroits, les hommes de Soane Neti ont tout de même assuré l’essentiel, grâce notamment à deux essais transformés (17-13).

Pour décrocher le bouclier, l’URCD devra battre les tenants du titre, l’Olympique. Le club nouméen, qui avait terminé en tête de la saison régulière, a fait la différence en demi-finale face à l’entente composée du Crec et des Old Beans (18-0), samedi soir à Rivière-Salée. S’ils ont parfois déjoué, Thomas Raymond et ses coéquipiers ont su faire parler leur expérience, notamment dans le jeu d’occupation, pour se sortir du piège adverse.

La finale aura lieu le samedi 22 octobre, au stade Numa-Daly. La veille aura lieu la petite finale entre l’entente Crec/Old Beans et le Mont-Dore.