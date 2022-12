Stand up paddle : Titouan Puyo s'impose sur la Seine

Le millier de participants engagés, la grande majorité étant purement amateur, ont remonté la Seine, entre la Bibliothèque Nationale de France et le quai Javel, passant devant les plus beaux monuments de la capitale. Titouan Puyo, lui, n'était pas là pour admirer Notre-Dame, le Pont des Arts, les Tuileries, les Invalides ou encore le Champ-de-Mars. Le supiste calédonien, qui a enchaîné les compétitions internationales ces derniers mois, a fait parler son expérience pour s'imposer une deuxième année consécutive à Paris au terme des 14 kilomètres de course (1h13'42), devant le Hongrois Bruno Hasulyo (1h13'55) et le Danois Christian Andersen (1h14'00). Clément Colmas, deuxième Calédonien engagé sur cette course, termine 5e (1h14'24).