Déjà vainqueur en 2018 et en 2019 au scratch, le binôme Ludovic Lanceleur – Leslie Nowicki a repris son bien, après avoir terminé 3e l’an passé. Suivent deux équipes exclusivement masculines : Alexy Dianoux – Gauthier Legrand et Antonin Le Trocquer – Victor Dehee.

En 2 heures, 24 minutes et 50 secondes, Ludovic et Leslie ont abaissé leur record personnel sur l’épreuve de près de 10 minutes. Ils frôlent même la meilleure marque jamais établie, toutes catégories confondues (2h24'18 en 2015, par Christophe Castille et Oswald Cochereau).