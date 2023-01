[VIDÉO] Rencontre avec le danseur Clément Foussier, amoureux de la culture hip-hop

La passion, c’est l’essence même de Clément Foussier. Ce danseur originaire du Mans touche tous les mondes de la danse Hip-hop, du new style au breaking en passant par le popping ou encore le locking. Un univers qu’il découvre dès l’adolescence et qu’il ne cesse d’explorer depuis. Après une formation à Paris au sein d’une école dédiée à l’enseignement des danses de rue, Clément subit un grave accident de la route qui l’éloigne du hip-hop durant près de 5 ans.

Installé sur le Caillou en 2019, il décide pendant le confinement de renouer avec cette culture qui le fascine tant et décide d’en faire son métier. Désormais professeur de danse et chorégraphe, le Sarthois partage avec ses élèves ses connaissances, à la fois pratiques et théoriques : " l’idée est de faire des aller-retours entre explications historiques, anecdotes sur un mouvement et mise en corps de ce mouvement " indique-t-il.

Le danseur organisera un stage de cinq jours au Rex à compter de février prochain.