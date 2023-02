[VIDÉO] Son job d’été : animatrice de voile

Casquette vissée sur la tête, crème solaire appliquée en couche épaisse sur le visage, Emma rentre de navigation. C’est à bord d’un J70 Qu’elle a passé la journée, un voilier monocoque de course qui n’a presque plus aucun secret pour elle. " J’ai commencé la voile il y a un an et je m’entraîne depuis tous les samedis sur ce bateau et sur d’autres supports tels que les RS Tera du club ", explique-t-elle en enchaînant méthodiquement les étapes de dégréement du bateau. À 16 ans, cette passionnée de voile a décroché son premier job saisonnier : animatrice de voile au CNC.