Groupama Race : la course perturbée par une balise de détresse

Un incident a perturbé le tour de la Nouvelle-Calédonie à la voile dans la nuit entre dimanche 19 et lundi 20 juin. "Une balise individuelle de détresse a été déclenchée à bord du bateau australien Antipodes, détaille un communiqué des organisateurs de la Groupama Race. Injoignable par VHF ou téléphone satellite, et continuant sa course avec une trajectoire inchangée, une opération de sauvetage a été engagée avec le MRCC en lien avec le PC Course."

Le Centre de coordinateur de sauvetage maritime (MRCC) a déployé des moyens. Trois voiliers participants à la course ont été déroutés. "Vers 2 heures du matin, le doute a pu être levé, et le bateau contacté. La balise de détresse avait été déclenchée par erreur."

Après un départ de Nouméa sous les applaudissements, les vingt et un concurrents de la Groupama Race ont contourné la Grande Terre par le canal de la Havannah avant de remonter la côte Est. Pour Tosot Climatisation, "la sortie de la Hannavah était dantesque".

Les marins engagés ont dû choisir entre rallonger leur trajet en continuant vers le nord-est pour profiter du vent ou tracer en ligne directe pour raccourcir la distance. Selon le dernier communiqué des organisateurs, le vent oscillera, lundi 20 juin, entre 10 et 15 nœuds. Les bateaux, sous spi, "naviguent dans une mer plutôt calme".

Classement

Tosot Climatisation mène un classement (temps compensé) encore provisoire. BCI Brer Fox occupe la deuxième place. Derrière, les bateaux de Sydney 38 (Poulpito MLS FCD, Speed Marine et Eye Candy) sont quasiment à la même distance de la prochaine marque à l’extrême nord de la Grande Terre. Axians Untouchable est le grand perdant, qui était en tête en début de soirée.