Trafic de stupéfiants démantelé à La Foa : trois kilos de cannabis, des armes et de l’argent liquide saisis

Un trafic de cannabis a été démantelé par les gendarmes de La Foa après une enquête de plusieurs semaines.

Les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de deux dealers dont l’un ravitaillait ses clients à la station-service du village.

Aidés par leurs collègues du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, les militaires de la brigade ont perquisitionné le domicile des suspects. Une opération qui a permis la saisie de 255 000 francs en argent liquide, de plus de trois kilos d’herbe de cannabis et d’au moins huit armes à feu.

Les trafiquants ont été condamnés dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).