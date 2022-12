L’activité touristique se stabilise au 3e trimestre

Après deux ans de pandémie, l’activité touristique reprend doucement mais sûrement selon le dernier rapport de l’Isee.

Avec 24 600 touristes au 3e trimestre, la Nouvelle-Calédonie atteint 68 % de son niveau pré-pandémique.

Une reprise portée principalement par les touristes néo-zélandais. Depuis la réouverture des frontières avec nos voisins kiwis le 1er mai, le nombre des touristes néo-zélandais a été multiplié par 9 en un trimestre.

À l’inverse, Les Nippons, eux, boudent le territoire puisque seuls 390 touristes japonais se sont rendus sur le Caillou au 3e trimestre contre 4900 touristes en 2019 à la même période. La clientèle en provenance de la Métropole, elle, reste toujours majoritaire (40 % de l’affluence) et les touristes Singapouriens se déplacent désormais en plus grand nombre depuis le premier vol inaugural entre Nouméa et Singapour le 1er juillet dernier, même s’ils ne représentent encore que 0,5 % du marché touristique calédonien.

Les vacances redeviennent le premier motif de voyage et représentent plus de la moitié des déplacements. Le tourisme d’affaires lui ne représente que 9 %. En moyenne, les touristes restent 17 jours.