Toutes les communes de Nouvelle-Calédonie en vigilance jaune

Les 33 communes sont placées vigilance jaune Fortes Pluies/Orages : entre aujourd’hui et demain, des pluies parfois fortes et orageuses progressent par le nord et se généralisent à l’ensemble du pays.

Vigilance jaune Vent violent : Le vent de secteur Nord se renforce sur le Nord de la Grande Terre en cours de nuit prochaine avec des rafales avoisinant 60 à 70 km/h.

Soyez attentifs.





Côté activité cyclonique :

La dépression tropicale forte Irene circule sur le sud du Vanuatu. Il existe par ailleurs un risque modéré de développement d’une seconde dépression tropicale modérée à partir de vendredi à l’ouest de la Nouvelle-Calédonie ; cette dépression se rapprocherait ensuite de la Grande Terre. Cependant, l’incertitude est encore grande concernant sa localisation et son intensité.

Sur la Nouvelle-Calédonie : Cette seconde dépression devrait provoquer une nouvelle dégradation du temps, avec un épisode de fortes pluies et un vent localement fort, à commencer par le Nord à partir de vendredi soir puis sur le reste du territoire samedi voire dimanche.