Un week-end arrosé en perspective, Météo NC appelle à la plus grande vigilance

C’est un week-end où il vaut mieux rester chez soi. Dès ce soir, une première dépression talonnera les îles Loyauté, provoquant localement de forts orages. L’extrême sud du pays pourrait aussi être concerné.

Pluies généralisées

Samedi, une autre dépression se rapprochera du Caillou. Elle instaure un fort vent de Nord-Ouest, annonciateur d’une importante dégradation du temps. Les orages devraient gagner l’ensemble du pays du nord-ouest vers le sud-est. La pluie se généralisera, avec un caractère "continu". Le pic devrait survenir dimanche, dans l’après-midi, "quand la dépression arrive au plus proche de la Calédonie", souligne le prévisionniste Julien Ridao.

D’importants cumuls de pluies peuvent se produire, et de fortes rafales de vent sont possibles sous certaines cellules orageuses. À ce stade, le service météo a placé l’ensemble du pays en vigilance jaune. Elle concerne un "vent violent" sur l’extrême Nord et le Nord-Est. Des rafales jusqu’à 80 km/h voire 90 km/h pourraient survenir. Elle se traduit par de fortes pluies et orages ailleurs.

En vigilance jaune, il est fortement recommandé d’éviter de se déplacer, d’autant que le risque d’inondation est fort.