Une vigilance jaune fortes pluies et orages est toujours en cours sur tout le territoire 

Une vigilance jaune pluies et orages est toujours en cours sur tout le territoire selon Météo France. Une reprise du risque orageux est prévue dès ce midi. Une tendance pluvieuse qui devrait se poursuivre sur l'Est, l'extrême Sud et les Loyauté.

Des axes routiers étaient encore perturbés cette nuit en raison de la pluie comme la RT1 à Bourail, bloquée au niveau de Nekou selon les sapeurs-pompiers sur place. Ils appellent à la prudence sur la route en direction de la Roche percée.