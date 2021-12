[VIDÉO] Pourquoi et quand élaguer vos arbres en vue de la saison cyclonique ?

"Souvent les gens s’y prennent à la dernière minute. Chaque année, c’est pareil, on reçoit beaucoup d’appels quand le cyclone approche et c’est trop tard, on ne peut plus intervenir ", lance, entre deux élagages de cocotier, Audry, le gérant de la société Jardinickel.

Et cette nouvelle saison cyclonique qui commence très tôt, alors qu’un phénomène pourrait toucher le pays lundi ou mardi, devrait prendre de court bon nombre de Calédoniens. Pourtant, l'élagage des végétaux n'a rien d'exceptionnel. Chaque année, les affiches et les campagnes de communication se multiplient à l'approche de la saison chaude.

Découvrez notre reportage en vidéo :