Vigilance jaune fortes pluies sur la quasi-totalité du pays ce dimanche

Météo France a placé ce dimanche matin la quasi-totalité des communes en vigilance jaune fortes pluies/orages : les averses orageuses sont prévues pour reprendre cet après-midi sur la chaîne, débordant sur le Nord-Est, Bélep et le Nord-Ouest au nord de Moindou.

Ce matin, quelques averses circulent des Loyauté à la pointe Nord et Bélep. Ailleurs, le temps est plus sec malgré quelques gouttes par moments, puis des averses démarrent près de la chaîne en fin de matinée.

Le vent de Sud-Est reste généralement compris entre 10 et 15 nœuds, localement entre 5 et 10 nœuds sur l’Ouest.

Cet après-midi, aucune région n’est épargnée par les pluies. Près de la chaîne, surtout sur le Nord et sur Bélep, les averses sont parfois orageuses, et débordent vers le Nord-Est et plus localement sur le Nord-Ouest, mais elles devraient être moins fortes que samedi.

Le vent de Sud-Est souffle entre 10 et 15 nœuds.

Les températures maximales sont comprises entre 27 et 30 degrés.