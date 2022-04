Congrès : l’Éveil océanien quitte le groupe UC-FLNKS et Nationalistes

Après l’Avenir en confiance, c’est au tour du groupe formé au Congrès par l’UC, le FLNKS, les Nationalistes et l’Éveil océanien d’annoncer des changements.

Les trois élus de l’Éveil océanien (Milakulo Tukumuli, Veylma Falaeo et Isabella Saliga-Lutovika) ont quitté le groupe, à la suite des propos du président de l’UC Daniel Goa au congrès annuel du parti à Voh.

Ils ne pourront pas former un groupe à part et rejoignent donc les non-inscrits du Congrès. Un groupe politique doit rassembler au minimum six élus pour être créé.

Composition

Le groupe UC-FLNKS et Nationalistes est dorénavant composé de : Pierre-Chanel Tutugoro (président), Isabelle Kaloi Bearune (vice-présidente), Sylvain Pabouty, Caroline Machoro-Reignier, Jacques Lalié,, Roch Wamytan, Mathias Waneux, Henriette Tldjine-Hmae, Daniel Goa, Pascal Sawa, Omayra Naisseline, Aloisio Sako et Maria Waka.