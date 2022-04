L’Eveil océanien décide de sortir du groupe UC-FLNKS

C’est un véritable retournement de situation. L’Eveil Océanien, allié de l’Union Calédonienne au Congrès et capable de faire basculer n’importe quel vote du côté indépendantiste comme du côté loyaliste, a décidé de quitter le groupe UC-FLNKS et Nationalistes. Dans un communiqué, le jeune parti rappelle que les "mots ont un sens". Ils font référence au discours prononcé par le président de l’UC, Daniel Goa, vendredi dernier.

"Lors de l’ouverture de son 52e congrès à Voh le 1er avril dernier, le président de l’Union Calédonienne s’est de nouveau fait remarquer en proférant des menaces envers la communauté wallisienne et futunienne ainsi qu'envers notre mouvement, écrivent les responsables du parti. Nous avions d’abord cru à une de ces mauvaises blagues de poisson d’avril, malheureusement non, chaque mot a été choisi, pesé et mesuré scrupuleusement. Cette déclaration est un véritable mystère au regard du bouleversement de notre paysage politique avec les indépendantistes qui dirigent désormais le gouvernement, le congrès et le Cese. Cela est d’autant plus incohérent car nous formons avec l’UC un inter-groupe depuis juillet 2020. Nous rappelons que L’Éveil Océanien est la conséquence de la politique binaire de ces 30 dernières années. Sa création visait comme objectifs de sortir d’une part le pays du clivage entre le Oui et le Non, et d’autre part la communauté wallisienne et futunienne de l’instrumentalisation politique loyaliste."

"Nous n’aurions pas fait tout ce chemin pour être de nouveau instrumentalisé"



"Nous n’aurions pas fait tout ce chemin, tous ces efforts et tous ces sacrifices pour être de nouveau instrumentalisés. Nous sommes un mouvement libre et indépendant. Le président Goa fraîchement réélu n’est pas à son coup d’essai, il avait déjà annoncé une première fois en juillet 2021 notre retrait du groupe UC-FLNKS et Nationalistes, cette nouvelle attaque poursuit finalement le même objectif. Nous en prenons acte et nous regrettons que cette situation fragilise le chemin parcouru ensemble depuis 2019."