Le Rassemblement dénonce le blocage des aéroports de Maré et de Lifou

" Sur quelles bases légales les chefs coutumiers fussent-ils Grand chef s'appuient-t-ils pour prendre des décisions complémentaires voire contraires à celles des pouvoirs publics tels l'Etat, le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle Calédonie ?", s''interroge le représentant du Rassemblement, Martin Hamu, dans un communiqué publié lundi sur la "La liberté de circuler mise à mal par les chefs coutumiers".



"Jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune réaction de la part de ces représentants chargés de veiller et garantir la liberté de circuler des populations. Et pourtant 3 referendums sont passés et ont confirmé l'appartenance de la Nouvelle Calédonie à la République Française, écrit le vice-président du Rassemblement. De la même manière, la déclaration du Procureur de la République affirme que les lois de la République seront appliquées sur tout le territoire français donc en Nouvelle Calédonie y compris sur les terres dites coutumières."

Et de conclure : " Devant la dualité Monarchie/République il convient que nos autorités compétentes citées nous éclairent sur le sujet pour le bien de nos populations qui sont les principales victimes de cette situation et ne savent plus à quel saint se vouer. La colère gronde dans la population devant ce silence écrasant."