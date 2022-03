Pour la province Sud, le gouvernement "rajoute de la crise à la crise"

Après l’Association française de maires, c’est au tour de la province Sud de critiquer le budget élaboré par le gouvernement. " Début mars, le 17ème gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a proposé son premier budget primitif. Après l’annonce de la hausse conséquente des taxes (électricité, eau, essence…) et le train de réformes fiscales à venir dans les prochaines semaines, le projet de budget 2022 décidé par les membres indépendantistes, dans le plus grand mépris de la collégialité, prive non seulement des secteurs entiers de toutes ressources, mais touche aussi très fortement les provinces."

La collectivité se voit amputée de 2 milliards de francs

Tout comme l’Association, la Maison Bleue dénonce le fléchage du prêt accordé par l’État. " Le gouvernement a également décidé unilatéralement de consacrer à son budget propre les 20,88 milliards de francs du prêt octroyé par l’État, initialement prévu pour le financement des dépenses liées notamment à la crise Covid. La province Sud a pourtant largement contribué à la gestion de la crise sanitaire. La collectivité se voit également amputée arbitrairement de plus de 2 milliards de francs."

Impact sur les investissements

La province indique que ces arbitrages auront "inévitablement un impact sur les investissements que nous avions décidé d’engager pour maintenir une dynamique économique, mais aussi sur nos interventions et subventions qui devront être amoindries. Depuis 2020, la province Sud a largement travaillé à la maîtrise raisonnée de ses dépenses en interne et a recherché toutes les pistes d’économies possibles avec succès (réduction des effectifs et des coûts de fonctionnement). Il y a un an, la province a également proposé au gouvernement de travailler un plan d’optimisation et de mutualisation de certaines compétences dans l’objectif de réduire les dépenses publiques (aide médicale, enseignement privé)."

Une demande à ce jour restée sans réponse. "Le projet de budget 2022 du gouvernement indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie est exclusif et sélectif. Il n’offre aucune perspective, empêche l’investissement et asphyxie les acteurs économiques et les associations. Il tue de facto toute velléité d’investir et de se projeter dans l’avenir. Il prive, de façon délibérée, les collectivités de proximité que sont les provinces et les communes des moyens indispensables au développement économique et social du territoire".

" À l’encontre de la jeunesse"

"La province Sud dénonce sévèrement le projet de budget 2022 du gouvernement qui sera présenté dès lundi au Congrès. Ces mesures sont lourdes de conséquence sur la vie des Calédoniens et en particulier ceux déjà fragilisés par la crise économique actuelle, conclut la province. Ces choix coûteront très cher aux Calédoniens et mettront à mal toutes les collectivités, alors que notre rôle premier est bien de garantir de la croissance et du pouvoir d’achat. Avec ces choix qui vont aussi à l’encontre de la jeunesse, de l’éducation, de la culture, du monde associatif et du développement social, le gouvernement indépendantiste rajoute de la crise à la crise."