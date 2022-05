Renaissance (ex-LREM) appelle à l’union et demande à Sonia Backès de diriger le nouveau mouvement

La république en marche, le parti d’Emmanuel Macron, vient tout juste de changer de nom pour celui de Renaissance. Ce nouveau mouvement, plus large, n’a pas attendu pour s’adresser aux Calédoniens.

"En accordant leur soutien à la candidature d’Emmanuel Macron, dès le premier tour de l’élection présidentielle, les Calédoniennes et les Calédoniens ont exprimé un choix clair : ils lui font confiance pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans la période de transition qui s’est engagée.

Dans les prochains mois, des discussions politiques historiques seront engagées pour construire, dans le respect de chacun et de la parole donnée, l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Pour réussir cette étape, le dépassement des clivages politiques anciens sera nécessaire. Plus que jamais, l’heure est donc à l’unité et à la construction d’une force politique puissante, dans l’intérêt des Calédoniennes et des Calédoniens.

En Nouvelle-Calédonie, ces derniers jours, de nombreux élus ont appelé à rassembler, dans une formation politique nouvelle, toutes celles et tous ceux qui veulent s’inscrire dans cette dynamique en soutien à l’action du président de la République.

Renaissance soutient pleinement cette initiative et a donné mandat à Sonia Backès, présidente de la province Sud, pour conduire les discussions entre les formations politiques calédoniennes et diriger la nouvelle formation politique qui en découlera.

Dès aujourd’hui, Renaissance appelle toutes les Calédoniennes et les Calédoniens qui veulent s’engager pour le destin commun, dans le respect du résultat des trois consultations, à rejoindre ce mouvement."