Tribune pour l'Union des Républicains calédoniens : "L'intelligence collective doit prendre l'ascendant sur les ambitions personnelles"

Sonia Backès, Naïa Wateou ainsi que Christopher Gygès et Willy Gatuhau signent une tribune au nom des Républicains calédoniens. Ils appellent à l'unité derrière Emmanuel Macron et à préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

La tribune dans son intégralité :

"Les trois référendums ont clos la période de l'accord de Nouméa. Au terme de ce processus, la France comme la communauté internationale, a reconnu la volonté majoritaire des Calédoniens à demeurer Français.

Pour autant, il revient aux Calédoniens, et à eux seuls, de se créer un nouvel avenir. Il sera bâti dans la concorde, le respect, le développement, la justice et l'intelligence.

L'État s'est engagé à ce qu'au terme du processus électoral national, des discussions soient entamées entre les représentants politiques indépendantistes et non-indépendantistes, avec le concours de la société civile, afin de définir une nouvelle organisation institutionnelle et politique pour la Nouvelle-Calédonie dans la France.

La voix de ceux qui, par trois fois, ont dit non à l'indépendance sera écoutée et entendue. Cependant, cette voix n'aura de force, de résonance et de poids, que si elle est portée par l'union la plus large des forces non-indépendantistes.

« Cette volonté d'union, les Calédoniens l'ont tant de fois exprimée »

Cette volonté d'union, les Calédoniens l'ont tant de fois exprimée, il nous faut désormais répondre à cette attente et à cet espoir. C'est la raison pour laquelle, nous appelons toutes les forces non-indépendantistes à se retrouver et à s'unir dans un vaste mouvement, comme nos anciens avaient su le faire en 1977 lorsque l'urgence le réclamait. Ce grand mouvement non-indépendantiste a vocation à tenir toute sa place à la table des négociations qui seront menées avec l'État et les indépendantistes. Notre union, construite sur la sincérité, sera notre force.

Ce vaste mouvement entend également rétablir le principe démocratique au sein des institutions et proposer une nouvelle gouvernance, qui seule permettra de bâtir un nouveau modèle économique. Ainsi, nous œuvrerons à la relance économique dont la Nouvelle-Calédonie a désespérément besoin, à la création d'emploi, à la justice sociale, à la lutte contre la vie chère, à la formation de nos jeunes, à l'égalité des chances. C'est une nouvelle ère politique que nous appelons de nos vœux.

« Notre appel n'est pas exclusif aux soutiens d'Emmanuel Macron. »

Alors que les Calédoniens ont massivement réaffirmé leur confiance en Emmanuel Macron à l'occasion des premier et second tour de l'élection présidentielle, notre appel n'est pas exclusif aux soutiens d'Emmanuel Macron, Nous sommes pour autant convaincus que pour l'intérêt des Calédoniens, les prochains députés devront travailler en étroite collaboration avec la majorité présidentielle.

Pour cela et comme pour l'ensemble de cette démarche nous appelons à ce que l'intelligence collective prenne l'ascendant sur les ambitions personnelles.

C'est donc en pleine responsabilité et totalement conscients des enjeux que, sans exclusive, nous lançons cet appel solennel à l'union des forces non-indépendantistes".

Les signataires :