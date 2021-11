Une lettre ouverte des indépendantistes au "peuple français"

Le comité stratégique indépendantiste de Non-participation, rassemblant les composantes politiques et syndicales, ainsi que le Sénat coutumier, a publié une lettre ouverte de 5 pages du " peuple kanak au peuple français ". Ce courrier posté sur les réseaux sociaux mardi soir dénonce le maintien du référendum et indique que " le gouvernement français se berce d’illusions […] à faire croire qu’une consultation référendaire d’où le peuple kanak sera absent pourra ramener dans le pays la sérénité nécessaire à la reprise et au développement d’une économie durement éprouvée par la crise sanitaire ".

Les indépendantistes préviennent également : " Encouragés par l’État français, ils sont encore nombreux ceux qui s’apprêtent à s’autoriser de la légitimité que leur reconnaissent les Kanak pour nier l’exercice du droit kanak à l’indépendance. A ceux-là nous disons clairement cette fois, faites attention à ce qu’en niant une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, le droit du peuple kanak à l’indépendance, vous ne preniez pas le risque que ce peuple se lasse de discuter et de négocier avec vous. "

Le comité stratégique indépendantiste de Non-participation interpelle le " peuple de France " sur la situation. " La France n’a réussi aucune décolonisation. Elle pourrait sans y prendre garde clore une séquence originale ouverte en juillet 1982 avec la table ronde de Nainville-Les-Roches par laquelle les Kanak se sont engagés ensemble dans la construction du peule calédonien uni. "