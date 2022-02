L’état d’urgence sanitaire décrété en Nouvelle-Calédonie.

La nouvelle vient de tomber. Elle a été annoncée par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement de Jean Castex, lors du compte rendu du Conseil des ministres devant la presse.

Pour rappel, le taux d’incidence cumulé sur sept jours glissants est de 2 060 pour 100 000 habitants, d’après les chiffres du gouvernement calédonien. Dans les dernières 24 heures, 1 230 nouveaux cas positifs ont été confirmés. Les cas positifs comptabilisés s’élèvent à 23 231 depuis le lundi 6 septembre et le nombre de cas actifs est de 7 658.

"En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’épidémie s’installe et accélère. Nous devons être prêts à réagir à tous les cas de figure et c’est pourquoi, nous avons adopté ce matin un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie", a affirmé Gabriel Attal.

Qu’est-ce que l’état d’urgence sanitaire ? Ce n’est pas la première fois que le territoire calédonien est placé sous ce statut. C’est une mesure exceptionnelle qui ne peut être décidée qu’en Conseil des ministres en cas de "catastrophe sanitaire", notamment d’épidémie, "mettant en péril la santé de la population", selon l’État.

Fondées sur la loi d’urgence du 23 mars 2020 (qui a introduit dans le Code de santé publique la possibilité d’instaurer un état d’urgence sanitaire) et prolongées jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi du 10 novembre 2021, les dispositions de l’état d’urgence sanitaire ne peuvent pas dépasser un mois. Au-delà, "sa prorogation doit être autorisée par la loi".

Qu’est-ce que ça change ? Concrètement, la déclaration d’une telle mesure permet au Premier ministre, Jean Castex, et par le biais du haut-commissaire Patrice Faure, de prendre par décret des mesures limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion (confinement, couvre-feu, etc.).

Des mesures de réquisition de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire peuvent également être prises.

"Ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus", indique l’État.

Depuis le début de la campagne de vaccination au pays, 186 309 personnes ont reçu au moins une dose, soit 80,51 % de la population vaccinable et 68,75 % de la population totale ; 177 300 personnes ont reçu deux doses de vaccin et 65 666 personnes ont reçu une dose de rappel. À ce stade, 76,62 % de la population vaccinable, soit 65,42 % de la population totale ont reçu un schéma vaccinal complet.

Plus d’informations à venir.