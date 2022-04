Vianney débarque au pays pour un concert à l’Arène du Sud

Ce sera une date à ne pas manquer.

L’artiste français Vianney, l’un des plus populaires de ces dernières années, débarque au pays. Son concert – une seule date – est programmé à l’Arène du Sud de Païta pour le 12 août prochain.

L’interprète de "Je m’en vais", "Pas là" ou encore "La même" en duo avec Maître Gims, l’un des plus gros cartons de l’année 2018, ne s’est jamais encore produit sur la scène musicale calédonienne.

Coach dans l’émission de TF1 The Voice, Vianney est "l’un des artistes de chanson française les plus doués et les plus appréciés de sa génération ! Il remplit les salles et enchaîne les zéniths, marquant systématiquement les esprits avec son groupe, par l’énergie transmise au public depuis la scène… Il est revenu au cœur de l’actualité fin 2020 avec son album “N’attendons pas”, et a entamé une tournée dès que les conditions l’ont permis…", présente le site de billetterie Tickets.nc (www.tickets.nc).

Le prix des places commence à partir de 6 600 francs.