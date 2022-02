Le tour de l’actualité du jeudi 17 février en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Le cochon face à une crise qui fait trembler la filière

La météo de ces derniers mois a fragilisé les cheptels porcins. Les cochons se reproduisent moins, s’engraissent plus lentement et sont davantage stressés. Si on ajoute à cette situation délicate l’augmentation des coûts de l’alimentation de leurs bêtes, la crise que s’apprête à affronter la filière pourrait conduire à la faillite de certaines exploitations.

Les passagers bloqués à Lifou et Maré, enfin arrivés à Nouméa

Alors qu’ils devaient rejoindre la capitale dimanche ou lundi, nombre de passagers, dont les vols ont été annulés au départ des Îles Loyauté, ne sont arrivés à Nouméa que dans la soirée de mardi. D’autres n’ont pu repartir que mercredi.

Hervé Mariton, président de la Fedom : "Il n’y a pas d’avenir sans les entreprises"

Sur le territoire depuis 10 jours, Hervé Mariton, président de la Fédération des entreprises d’outre-mer, a pris le pouls du secteur et s’en fera l’écho à Paris. L’ancien ministre de l’Outre-mer a participé à une conférence avec NC Eco, mercredi 16 février.

Pass sanitaire : une tolérance de 15 jours pour la dose de rappel

Les personnes n’ayant pu réaliser leur dose de rappel vaccinal avant le 15 février disposent d’un délai supplémentaire pour réaliser leur injection, annonce le gouvernement.

Présidentielle et législatives : procuration, mode d’emploi

Les électeurs français se rendront aux urnes à quatre reprises lors de ce premier semestre 2022. L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril, les législatives, qui désigneront deux députés pour la Calédonie, les dimanches 12 et 19 juin.

Une rixe éclate sur fond de vengeance : prison ferme pour cinq agresseurs

Cinq jeunes hommes ont écopé de 6 et 18 mois de prison ferme pour avoir roué de coups, en 2020, plusieurs personnes lors d’une rixe qui a éclaté à la cité Pierre-Lenquette. Cette nuit-là, l’une des victimes, plongée dans le coma, était entre la vie et la mort.

Reportage : opération prévention à Robinson

Quatre unités de la gendarmerie et de la police municipale ont mené une opération anti-délinquance sur le parking de l’Arizona à Robinson, où une rixe impliquant près de 100 personnes a éclaté deux semaines plus tôt.

Eddie Lecourieux : "Au Mont-Dore, le plus important est de conserver cette qualité de vie"

Au terme d’une année marquée par la crise sanitaire et les aléas climatiques, les maires du Grand Nouméa font le bilan de leur première partie de mandat et évoquent la suite. Eddie Lecourieux entend axer le travail de la ville et son budget "autour de l’humain".

Samuel Gorohouna : "Notre objectif est de développer une vie étudiante, comme à Nouville "

Ouverte en 2018 et installée sur le nouveau campus de Baco en 2020, l’antenne du Nord compte une centaine d’étudiants en licence économie et gestion ou en DAEU (Diplôme d’accès aux études supérieures). La jeune structure continue son développement.

Escalade : en préparation intensive avant les championnats de France

Dix grimpeurs du Caillou s’élanceront sur le mur de vitesse de Massy (Île-de-France), le week-end du 19 mars pour tenter de monter sur le podium des championnats de France. Un objectif pour lequel ils s’entraînent particulièrement dur.