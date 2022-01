Le tour de l’actualité du jeudi 20 janvier en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Face à l’épidémie, les règles changent lundi

Devant une circulation intense du virus au sein de la population, la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass) adapte son dispositif et allège les règles d’isolement pour les personnes vaccinées. L’objectif : ne pas paralyser l’activité économique, tout en tentant de freiner l’épidémie, et surtout le variant Omicron.

La chaleur et les pluies devraient se maintenir jusqu’en avril

Avec le retour de La Niña, décembre a été l’un des mois les plus humides et les plus chauds jamais enregistrés. Et ce n’est pas près de s’arrêter : des pluies et des températures supérieures à la normale sont prévues jusqu’au mois d’avril.

Covid-19 : Louis Mapou et Roch Wamytan visés par une plainte pénale

Une femme, ayant ressenti " des effets indésirables " après avoir été vaccinée, accuse les présidents du gouvernement et du Congrès de mise en danger de la vie d’autrui et de blessures involontaires. Le parquet confirme qu’une enquête pénale va être ouverte.

Libérée de garde à vue, Gaëlle Wery sera jugée devant le tribunal correctionnel en mai

La porte-parole du collectif RéinfoCovid NC a été interpellée mardi matin à Nouméa. Placée en garde à vue mardi pour organisation d’une manifestation sans déclaration préalable, Gaëlle Wery est ressortie libre du commissariat central de Nouméa mercredi matin.

Qui peut parrainer un candidat à la présidentielle ?

La course au parrainage se poursuit pour les candidats à l’élection présidentielle. Plus de 45 000 personnes dans toute la France peuvent choisir leur candidat. En Calédonie, ils sont potentiellement 114.

Guillaume, le Calédonien aux mains de fer, médaillé d’or

Guillaume Oswald a remporté la médaille d’or aux Olympiades des métiers en Métropole dans la catégorie métallerie. Il ira à la finale internationale prévue à Shanghai.

Dix vers cités veut continuer de faire vivre le mouvement rap

Touché par la crise comme de nombreux secteurs culturels, le rap du Caillou s’adapte. Le point sur les projets qui continuent de faire tourner les platines des amoureux du genre, et de l’association Dix vers cités, qui les porte en majorité.

Un lieu stratégique de la Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945), l’ancienne institution agricole de Saint-Léon est réquisitionnée par l’armée – notamment par la 2e compagnie de fusiliers voltigeurs, qui occupent les lieux, dirigés par le commandant Guy Pia.

Boulouparis : le chantier de la maison d’accueil spécialisée est lancé

La première pierre de la future MAS (maison d’accueil spécialisée) de la commune a été posée mardi matin. Un bâtiment qui sera principalement réalisé en bois, sur un terrain situé à Tchiné.

Rugby : Peato Mauvaka enchaîne en Bleu

Dans la lignée de la tournée de novembre, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a dévoilé une liste de 42 joueurs pour préparer le Tournoi des Six Nations, qui commence début février. Peato Mauvaka et Romain Taofifenua ont logiquement été appelés.