[GROS PLAN] Violences sexistes : le problème demeure (1/4)

Deux ans après le Grenelle contre les violences conjugales, la parole s’est libérée mais le niveau de violence envers les femmes reste préoccupant, estiment les observateurs. Pour prendre la mesure du phénomène, il faut encore accompagner les victimes vers l’étape cruciale du dépôt de plainte. En quatre volets.

Louis Mapou va prononcer son discours de politique générale

La déclaration de politique générale est programmée ce matin, jeudi 25 novembre. Le président du gouvernement prendra la parole au centre culturel Tjibaou.

[VIDÉO] La propagande électorale bientôt dans les boîtes aux lettres

Nouvelle étape dans la préparation de la troisième consultation : la mise sous pli des documents de propagande électorale. Quatre-vingts jeunes de l’École de la réussite et une vingtaine d’agents de l’OPT ont préparé plus de 185 000 enveloppes, entre mardi et mercredi.

La hausse du prix d’envoi des cartes électorales pousse la ville à les distribuer

Les tarifs d’envoi des cartes électorales ayant augmenté de 250 %, la ville a opté pour la distribution, comme le font d’autres communes du pays. Quatre lieux de retrait sont ouverts du lundi au samedi, jusqu’au 8 décembre.

Crise covid : une aide pour les parents restés à la maison

Réuni en séance collégiale mercredi, le gouvernement a adopté deux textes. L’un en faveur des agriculteurs et l’autre pour les parents n’ayant pu travailler durant la période de confinement.

Deux obus d’artillerie américains détruits dans le lagon

Le groupe Nedex des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (Fanc) est intervenu dans le lagon Sud pour neutraliser deux obus d’artillerie américains datant de la Seconde Guerre mondiale.

Une reprise des vols très attendue des transporteurs pour La Tontouta

L’arrêt de la desserte internationale a laissé sur le carreau les entreprises spécialisées dans le transport des voyageurs. Toutes comptent sur une réouverture en fin d’année.

Des coccinelles porte-bonheur élevées pour combattre les insectes ravageurs

À Dumbéa rivière, le Jardin calédonien élève des coccinelles et des punaises pour lutter contre les insectes indésirables. Une méthode naturelle qui permet de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Poindimié : deux élèves positifs à la Covid, la situation sous contrôle

Les parents d’élèves du collège Raymond-Vauthier, à Poindimié, ont reçu un SMS ce matin les informant de la détection de "deux cas de covid avérés, qui sont des élèves". La situation est sous contrôle.

Lara Grangeon : "Il y a encore de belles choses à écrire"

Neuvième de la finale du 10 kilomètres à Tokyo alors qu’elle rêvait de décrocher sa première médaille olympique, la nageuse calédonienne, malgré une grande déception, se projette sur cette nouvelle saison et sur Paris 2024.