[GROS PLAN] Le théâtre de l'Île reprend avec des troupes invitées

Cette année 2022 marque le grand retour de la culture. Au théâtre de l'Ile, l'heure est aux préparatifs, dans un contexte financier contraint. Rencontre avec son directeur, Dominique Clément-Larosière.

[VIDÉO] Les masques tombent, le moral remonte

À partir de ce lundi, le masque n'est plus obligatoire en intérieur. Une bonne nouvelle et un soulagement pour de nombreux professionnels qui ont subi cette contrainte pendant plus de six mois.

Un quadragénaire en garde à vue pour avoir tenté d'obtenir des faveurs sexuelles de la part d'un mineur

L'homme a été interpellé, ce dimanche matin, à Kaméré.

Appel à témoins après le caillassage de gendarmes au Col de la Pirogue

Plusieurs militaires ont été pris à partie, samedi, en fin d'après-midi, alors qu'ils étaient en intervention.

Les rythmes scolaires vont-ils changer en 2024 ?

Le gouvernement planche actuellement sur une refonte du temps scolaire. Objectif : proposer de nouveaux plannings à la rentrée 2024.

Le budget de la Calédonie au menu du Congrès

Les élus du Congrès se réunissent lundi après-midi et mardi pour débattre puis voter le budget de la Nouvelle-Calédonie. Les échanges risquent d'être musclés.

L'huilerie d'Ouvéa se structure pour augmenter sa production

Faire passer la production de 100 à 420 tonnes en moyenne, c'est l'objectif du producteur d'huile d'Ouvéa. L'objectif : fournir davantage de coprah à la centrale thermique de l'île et augmenter la production de savon.

La Dus veut l'organisation d'un "véritable troisième référendum"

Le parti indépendantiste l'affirme : le scrutin du 12 décembre était "bidon" et son résultat est "illégitime".

Incendie à Apogoti : les résidents trouvent des solutions "au jour le jour"

Quelques jours après le déclenchement d'un incendie dans le parking sous-terrain de leur résidence et leur évacuation d'urgence dans des hôtels ou chez des proches, certains habitants d'Apogoti ne savent toujours pas comment envisager les mois à venir. Assurance, durée des travaux, loyer : l'incertitude plane.

Mocamana : des projets au service de la nature et de la population

L'association Mocamana, l'esprit nature, déborde de projets pour 2022. Sentiers du Ouen Toro, microforêts, fabrication de sacs durables et plantations sont au programme.