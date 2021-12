[GROS PLAN] Sonia Lagarde : "Le projet de société est la seule question qui vaille"

À quelques jours du scrutin du 12 décembre, la maire de Nouméa livre sa vision de l'après-référendum et réaffirme son soutien à Emmanuel Macron, qu'elle pense le plus à même de gérer le dossier. Elle revient également sur les festivités de Noël, qui se résumeront en cette fin d'année aux illuminations, et fait le point sur les grands projets en cours et à venir pour la ville.

Jacques Lafleur honoré à Ouaco

Des élus et des figures de la Brousse ont participé à un hommage sur la stèle Jacques-Lafleur, à l'occasion des 11 ans du décès du "vieux chef", samedi matin, au village de Ouaco.

Référendum : "des Non qui se conjuguent et se complètent"

À moins de dix jours du scrutin et pour la première fois de la campagne, les Voix du Non et Calédonie ensemble ont tenu une réunion commune, vendredi soir à Koné. Sonia Backès et Philippe Gomès ont fait part de leur volonté d'arriver unis à la table des discussions post-référendum.

Forte mobilisation contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire

De nombreux Calédoniens sont descendus dans la rue, samedi, à Nouméa, au nom de leur "liberté à disposer de leur corps".

Accident mortel à Poindimié et incendies dans l'agglomération ce week-end

La fin de semaine a encore été meurtrière sur les routes du pays : une femme a perdu la vie, à Poindimié, dans un choc frontal qui a également fait quatre blessés. Par ailleurs, une habitation a été volontairement incendiée, au Mont-Dore, et un commerce a pris feu à Nouméa.

Nakupa shop, nouveau marché artisanal 100 % local à portée de la main

Un couple dynamique aux manettes d'une plateforme prometteuse. Robert Kakue et Elina Wilson ont créé Nakupa, une boutique en ligne dédiée aux artisans et producteurs locaux.

Restaurants, bars, nakamals : ça n'est pas la reprise espérée pour tous

Les restaurants ont rouvert depuis le 11 octobre et les bars et nakamals depuis le 15 novembre. On fait le point avec les établissements de Nouméa.

Des familles sur un petit nuage à la quatrième édition de la Fête du vent

La nouvelle édition de la Fête du vent s'est déroulée samedi matin en face du marché municipal de Boulari. Un événement qui a comblé de nombreuses familles à la recherche d'une grande bouffée d'oxygène.

VKP : avec Les P'tits Picots, Netchaot va se remettre à l'eau

"Au ralenti" depuis le confinement de septembre, l'association a été sollicitée par des gens de Netchaot, pour reprendre ses stages de natation au centre aquatique provincial.

Windfoil : Nicolas Goyard champion du monde devant son grand frère Thomas

Démarrée la semaine dernière, la compétition, perturbée par la météo, s'est achevée hier matin aux Açores (Portugal). Le tenant du titre a conservé son trophée.