Le tour de l’actualité du mardi 16 novembre

[GROS PLAN] La réforme de la TGC doit générer 8 milliards

Créée en 2017, la Taxe générale sur la consommation ne donne pas le rendement espéré et doit être "simplifiée", estime le gouvernement, qui a lancé une refonte. Pour compenser l’augmentation de la pression fiscale, Gilbert Tyuienon évoque des mesures destinées à soutenir les consommateurs et les entreprises.

Les "Voix du Non" ajustent la campagne en vue du 12 décembre

L’épidémie de la Covid et la non-participation des indépendantistes amènent de petites modifications du côté des loyalistes. La campagne avant la consultation d’autodétermination du 12 décembre évolue dans une configuration unique.

Un accident mortel met le feu aux poudres entre deux clans à Kaala-Gomen

Des violences ont éclaté à la tribu de Payama. Deux clans se sont déchirés pour un prétendu sort jeté. Maisons et voitures brûlées, coups de feu… Le bilan aurait pu être plus dramatique. Les vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent bien à quel point la tension a régné.

Accusations de pêche illégale au Vanuatu : "nous n’avons rien à nous reprocher"

Le Premier ministre vanuatais reproche aux bateaux hauturiers de Pescana de pêcher illégalement dans ses eaux. Les accusations, qui sont démenties par la société, prennent comme toile de fond le contentieux diplomatique sur la propriété des îles Matthew et Hunter.

Le monde du spectacle et de l’événementiel à la peine

Certains se montrent résignés, d’autres grondent de colère, mais tous sont inquiets. Le monde de la culture, du spectacle et de l’événementiel n’a pas redémarré et voit rouge pour la fin de l’année.

Escape game, visites, jeux de piste : trois animations pour découvrir le bagne de Nouville

Le site historique de l’île Nou lance à partir de cette semaine plusieurs animations pour découvrir différents vestiges du bagne. L’Association témoignage d’un passé (Atup) propose au public plusieurs animations afin d’en savoir un peu plus sur l’histoire du bagne en Calédonie.

Des marchés de Noël version Covid

La Chambre de métiers et de l'artisanat propose, à partir de mardi 16 novembre, une boutique éphémère à la Gare maritime, quai Ferry. Pour l’île aux Canards, le marché de Noël sera, cette année, virtuel.

À Boulari, l’ancien institut d’haltérophilie transformé en hospitel

La commune va créer un centre d’accueil destiné aux personnes atteintes de la Covid, pour lesquelles une hospitalisation n’est pas nécessaire mais qui doivent faire l’objet d’une surveillance médicale.

Une chorale à Poindimié pour chanter ensemble et se sentir bien

Prescillia Catan, connue aussi sous son nom d’artiste, Blue Malee, distille ses conseils et sa passion du chant depuis plus d’un an à Poindimié. Elle animera un atelier le week-end prochain à Pouembout.

Jaycee Brival, 20 ans, judokate : "Cette médaille d’argent représente beaucoup pour moi"

près une performance moyenne en individuel vendredi pour son premier championnat national seniors, Jaycee Brival s’est offert dimanche sa première médaille élites en devenant vice-championne de France par équipes avec son club de Sainte-Geneviève Sports.