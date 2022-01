[Gros plan] Des Tonga au Caillou, une explosion historique

L’explosion du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apei a touché tous les pays du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie y compris. L’explosion compte parmi les plus violentes de ces trente dernières années, et nul ne sait si une autre explosion de la même intensité, ou pire, peut se produire à nouveau.

Un an après les expulsions de Roh, le grand chef Naisseline pris dans l’étau de la justice

Cinq personnes, dont le grand chef Henri Dokucas Naisseline, sont en garde à vue pour répondre d’une expédition punitive à la tribu de Roh, fin 2020, obligeant 130 habitants à s’exiler de Maré.

Agressions sexuelles dans une colonie à Poé : l’animateur "conteste toute attirance pour les enfants"

Le procureur de la République vient de révéler de nouveaux éléments sur l’affaire d’agressions sexuelles commises sur deux jeunes filles lors d’une colonie de vacances, à Poé, la semaine dernière.

Un vol violent dans une voiture à Nouméa résolu… huit mois plus tard

Le dossier avait fini par ne plus être en haut de la pile, sur le bureau des enquêteurs de la police nationale. Mais ils le savent mieux que quiconque : dans certaines affaires, il ne faut pas désespérer et savoir être patient.

Florence Parawi, une envie de "paix" et de "connexion"

La spécialiste de la technique de la carte à gratter a réuni 35 pièces nées à l’instinct, sa seule méthode de travail. Marquées par un profond désir de paix, les œuvres sont exposées à la galerie Lec lec tic, à l’Anse-Vata, jusqu’au 22 janvier.

Territoire non autonome, pour longtemps ?

Le troisième référendum a amorcé la fin de l’accord de Nouméa, un processus unique de décolonisation. Une voix loyaliste souhaite la désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste onusienne des territoires non autonomes.

Magenta, c’est toute une histoire de famille pour Luc Steinmetz

Suite de notre série à la rencontre de personnalités dans leur lieu préféré de la capitale. Aujourd’hui, l’historien Luc Steinmetz nous parle du quartier de Magenta, où sa famille est implantée depuis plusieurs générations.

Mont-Dore : les moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia ont pris leur envol à Boulari

Le programme World mosquito débarque chez les Mondoriens. Plus de 2 000 moustiques avec la bactérie Wolbachia ont été lâchés, lundi, sur la place des Accords de Boulari. De vrais alliés dans la lutte contre la dengue qui vont être déployés jusqu’à fin juin.

Balade dans le vieux village minier de Tiébaghi

L’association Tiébaghi vieux village propose des visites de l’ancienne exploitation minière, d’où plusieurs générations de travailleurs, venus du Caillou et d’ailleurs, ont extrait le minerai de chrome, entre la fin du XIXe siècle et le début des années 1960. Un site remarquable, authentique et historique.

Golf : après Hawaï, Paul Barjon veut garder le rythme

S’il a franchi le cut lors du Sony Open à Hawaï, son premier tournoi de l’année après plusieurs semaines de coupure, le Calédonien de 29 ans n’a pas pu se mêler aux joueurs de tête. Il termine 48e.