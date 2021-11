Le tour de l’actualité du mardi 23 novembre en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Kristan Straub, président de KNS : "le destin est entre nos mains"

D’ici juin 2022, Koniambo Nickel devra avoir atteint un niveau de production et une maîtrise de ses coûts. Telle a été la décision récente des actionnaires SMSP et Glencore réunis en conseil de direction.

Référendum, bourses, continuité territoriale… les députés au pas de charge à Paris

Philippe Gomès et Philippe Dunoyer ont entrepris un séjour inhabituellement long en Métropole. Pour y faire leur travail de parlementaire, mais pas seulement.

Le pari d’un Black Friday sans cohue

La quatrième édition de ces trois jours de soldes se déroulera de vendredi à dimanche inclus. Pour limiter les risques en cette période de crise sanitaire, les commerçants seront très vigilants au respect des gestes barrières et joueront aussi le jeu sur internet.

En lieu sûr, le nouvel outil anti-violences homophobes

L’association Diversités NC a présenté lundi l’application Flag !, qui permet de signaler les violences envers les personnes LGBT mais aussi de consulter la carte des "lieux sûrs" où les victimes peuvent trouver refuge.

Pas de procès pour les injures racistes visant une avocate au tribunal

La justice ne se penchera pas sur l’affaire des propos racistes tenus par un avocat à l’encontre d’un de ses confrères. La plaignante s’est désistée.

[VIDÉO] La surveillance du récif, ou l’écologie citoyenne des "vigiles" du lagon

Depuis un peu plus de dix ans, des bénévoles assurent la surveillance des récifs. L’intérêt est double : récolter des données à valeur scientifique qui servent à mesurer l’état de santé de notre lagon et éduquer les usagers à la préservation.

Le centre médical de la rue Gallieni, Medcity, prévu pour septembre 2022

Le projet tient ses délais : il devrait ouvrir en septembre 2022. Avec une vingtaine de spécialistes, une pharmacie, un laboratoire d’analyses médicales et un café.

Éboulement de Katiramona : chronologie d’une affaire qui aura duré un an

Lundi, les travaux au col de Katiramona ont démarré. Si tout va bien, la route sera dégagée en mars 2022, plus d’un an après l’éboulement. Retour sur un glissement de terrain qui aura entraîné expertises, contre-expertises et négociations à travers un long combat juridique entre les parties concernées.

À Néaoua, cinq ans après, "la douleur est toujours là"

Il y a cinq ans, le 22 novembre 2016, les tribus de Wakaya et Gouareu étaient frappées par un glissement de terrain meurtrier. Huit victimes étaient à déplorer. Deux corps n’ont jamais été retrouvés. Aujourd’hui, la douleur est toujours vive.

Windfoil : Nicolas Goyard sacré champion du monde de slalom

Qui pourra bien arrêter Nicolas Goyard ? Déjà sacré champion d’Europe et champion du monde d’iQFoil, le petit frère de Thomas Goyard a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant le circuit PWA World Tour.