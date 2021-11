Windfoil : Nicolas Goyard sacré champion du monde de slalom

Qui pourra bien arrêter Nicolas Goyard ? Déjà sacré champion d’Europe et champion du monde d’iQFoil, la nouvelle planche olympique qui fera son apparition aux JO de Paris, le petit frère de Thomas Goyard a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant le circuit PWA World Tour cette saison en slalom.

Grâce à sa victoire lors de la première manche en Israël au mois de juin, Nicolas Goyard monte sur la plus haute marche du podium alors que la seconde étape, initialement prévue à Marignane, dans le Sud de la Métropole, n’a pu se tenir. La faute à des conditions météorologiques capricieuse la semaine dernière – le vent était aux abonnés absent – mais aussi à la Covid-19 qui s’est invitée sur les derniers jours de la compétition. "En effet, plusieurs cas ont été avérés dans l’organisation de l’événement et les responsables de l’épreuve ont donc préféré avancer la remise des prix", relate ainsi le quotidien La Provence.

Un sentiment un peu bizarre

"C’est un sentiment un peu bizarre que de remporter ce titre sans avoir disputé de course, on a attendu toute la semaine. Mais je le prends ce nouveau titre de champion du monde, c’était mon objectif en arrivant à Marignane. Et je serai sur le circuit l’an prochain pour le défendre tout comme celui que j’ai en iQFoil. Les deux disciplines sont complémentaires", a réagi le membre de l’ACPV sur le site SeaSailSurf.

Le classement de la première manche est donc le classement final de ce PWA World Tour 2021. Nicolas Goyard s’impose devant deux autres Français, Pierre Mortefon et William Huppert. Le Calédonien Basile Jacquin, qui était également engagé, se classe huitième.