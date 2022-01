Le tour de l'actualité du mercredi 19 janvier en Nouvelle-Calédonie

[Gros plan] Fiscalité : "Les chantiers seront délicats et nombreux"

Auteur de deux rapports sur la fiscalité calédonienne en 2010 et 2011, l'expert Jean-Pierre Lieb analyse pour Les Nouvelles calédoniennes le programme de réformes fiscales du gouvernement.

Gaëlle Wery, figure de RéinfoCovid NC, arrêtée pour manifestation non déclarée

La porte-parole du collectif RéinfoCovid NC, qui s'oppose à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire, a été arrêtée mardi à Nouméa et placée en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable.

Du sursis et l'obligation d'indemniser les victimes pour le gérant des taxi-boats

Le gérant de la SARL Plage loisirs, qui exploite les taxi-boats entrés en collision en 2017, faisant trois morts, a vu sa peine de prison ferme commuée en sursis par la cour d'appel de Nouméa.

Des particules du volcan des Tonga attendues dès mercredi

Des polluants issus de l'éruption du volcan Tonga-Hunga Ha'apai doivent arriver dès mercredi soir sur le Caillou. Néanmoins, les concentrations de cendres et de SO2 sont d'ores et déjà jugées très faibles.

Jeu : connaissez-vous réellement le tricot rayé, serpent emblématique du Caillou ?

Démêlez le vrai du faux en testant vos connaissances sur le célèbre serpent marin de la Nouvelle-Calédonie : le tricot rayé. Plusieurs réponses sont possibles.

La nouvelle formule Un Été à Nouméa plaît aux vacanciers

C'est un bon départ pour Un été à Nouméa : l'opération remplaçant Nouméa plage semble séduire le public qui ne boude pas les nombreuses activités proposées.

" J'ai grandi avec le Festival La Première séance "

Alix Pascal-Orsucci vient de recevoir le prix de la meilleure recette animée lors de la 13e édition du Festival La Première séance. Une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne Caledonia. Rencontre.

Après six mois de test, la ligne Néobus jusqu'à Boulari va disparaître

Le SMTU juge la fréquentation de la M5, lancée pour une expérimentation, en juin 2021, trop faible. Seules 15 à 20 personnes emprunteraient le bus articulé de 140 places chaque jour. Déçue, la mairie considère que tout n'a pas été mis en œuvre pour la réussite de ce projet.

Au petit trot de Houaïlou à Thio, entre chemins et tribus

Un camp itinérant de 17 jours, entre les tribus de Ouakaya à Houaïlou et de Thio Mission, le tout à dos de cheval. Voilà le beau périple proposé par le guide équestre Abel Euribéari et l'association Aïwa (Animateurs et intervenants de Wa Wi Luu), partis lundi matin à la tête d'une troupe de 20 adolescents. L'occasion pour ces jeunes de prendre confiance avec l'animal, et de découvrir différentes tribus tout au long du parcours.

Les cyclistes préparent la reprise

Après une saison achevée prématurément, le Comité a levé le voile sur les contours des prochains mois de compétition malgré les craintes qui persistent en raison de la crise sanitaire.