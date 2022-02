Un bus transportant des enfants visé par un tir à Montravel, une enquête en cours

L'association Asea a porté plainte après qu'un bus transportant une quinzaine d'enfants a été touché par un projectile vraisemblablement tiré par une carabine à plomb. Le tireur est recherché.

[GROS PLAN] "Pourquoi payer un test qu'on nous force à faire ?"

Alors que le nombre de cas explose et que les files d'attente s'allongent devant les pharmacies, le gouvernement a décidé de rendre payant, depuis mardi, les tests de dépistages pour bon nombre de Calédoniens. Notamment pour ceux qui voyagent entre la Grande Terre et les îles. Une mesure que déplorent ces usagers.

Philippe Blaise : "dire qu'on va prélever 40 milliards, pour moi, c'est du vol"

Le membre de l'Avenir en Confiance s'oppose au projet de réforme fiscale proposé par le gouvernement. À ses yeux, ces mesures constituent un frein à la relance économique essentielle pour redresser les comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Quatre cambrioleurs en série de Canala condamnés

Quatre jeunes hommes de moins de 25 ans ont été jugés par le tribunal de Nouméa, mardi, pour plusieurs vols de voitures. Trois d'entre eux ont été condamnés à la prison ferme. Deux ont été maintenus en détention.

[INFOGRAPHIE] La Niña fait exploser les records de précipitations

Le dernier épisode pluvieux qu'a connu la Calédonie permet une nouvelle fois de battre des records de précipitations, et cela devrait continuer. Une nouvelle dépression est actuellement en approche.

Ometteux pleure son petit chef, l'artiste Armand Goroboredjo

Ancien sénateur coutumier, petit chef de la tribu d'Ometteux et sculpteur émérite, Armand Goroboredjo s'est éteint à 63 ans, des suites d'une longue maladie. L'homme aux multiples casquettes, véritable ambassadeur de la culture kanak, a été inhumé mardi matin.

Covid : un nouveau décès et le taux d'incidence à 1800

Le point sanitaire du gouvernement a été publié.

Dans les coulisses de l'opération "Un été à Nouméa"

Un été à Nouméa vient d'entamer sa dernière semaine. Pour que les enfants puissent profiter chaque jour des activités, un gros travail de logistique et une bonne organisation sont nécessaires.

Une dépression attendue près des îles Loyauté entre vendredi et samedi

Cette dépression pourrait "circuler entre les îles Loyauté et le Vanuatu entre vendredi et samedi".

À la recherche de fournitures pas chères

La rentrée scolaire rime avec achats souvent coûteux. Des associations se mobilisent pour proposer des fournitures à prix réduits et alléger le budget des familles.