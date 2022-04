Le tour de l’actualité du vendredi 15 avril en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Le prix du fret maritime continue de grimper

En novembre, le prix du transport maritime avait déjà augmenté de 50 % par rapport à janvier 2021. Six mois plus tard, les prix atteignent des records avec une augmentation de près de 100 % selon certains acteurs. Une hausse qui a désormais des répercussions sur le prix des denrées alimentaires et continue de faire grimper les tarifs du bois ou de l’acier.

Ses moyens anti-blanchiment étaient défaillants, l’OPT doit débourser 18 millions

L’Office a été sanctionné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’une amende de 18 millions de francs pour de "graves carences" dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le gel des avoirs.

Deux jeunes en prison pour avoir "écrasé sa tête avec un parpaing"

Deux jeunes ont été condamnés à deux ans de prison ferme pour avoir tabassé un homme en septembre à Tindu.

[LÉGISLATIVES] Thierry Santa lance sa campagne à Koné

Candidat du Rassemblement-LR, au mandat de député dans la 2e circonscription, Thierry Santa a choisi Vanessa Wacapo comme suppléante, une femme issue de la société civile. Avec l’objectif affiché de rapprocher la population des politiques.

Nouvelle mobilisation contre la vie chère

L’Association citoyens de Nouvelle-Calédonie lance un nouvel appel à manifester devant le gouvernement, samedi à 9 heures.

Cinq entreprises "Green tech" récompensées

Le gouvernement ainsi qu’une poignée de partenaires privés avaient lancé un appel d’offres pour soutenir des entreprises innovantes et " responsables". Les lauréats ont été récompensés ce jeudi.

Musée maritime : une année 2022 riche en projets malgré la crise

En dépit d’un budget en baisse, le Musée maritime lancera cette année plusieurs projets, prévus de longue date, afin d’étoffer son programme d’animations.

Deux nouveaux centres commerciaux ouvriront en 2023 à Dumbéa-sur-Mer

Un complexe de douze nouvelles enseignes et restaurants va se construire derrière les Jardins d’Apogoti, en misant sur la proximité et la complémentarité avec les offres existantes. À deux kilomètres, entre la Savexpress et la route du Médipôle, un second centre de 4 000 m2 va également sortir de terre dans les mêmes délais.

Bourail : la vente aux enchères de bétail a séduit les d’éleveurs

Jeudi matin, la station d’élevage de la Chambre d'agriculture de Nessadiou a mis en vente dix-sept têtes de bétail, presque essentiellement des limousines. Cette vente annuelle a attiré beaucoup d’éleveurs à la recherche de bovins de race pure.

La Classique du Nord revient en force pour sa deuxième édition

En plus du parcours remodelé de l’épreuve reine, un contre-la-montre a été ajouté au programme du week-end. La Classique regarde au loin.