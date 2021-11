Roger Kaddour, figure du sport calédonien, est décédé

"Les jeunes sportifs ne le savent sans doute pas mais nous lui devons tellement". Dans un communiqué publié ce samedi matin, le CTOS a annoncé le décès de Roger Kaddour. "Notre vieux cagou, comme il aimait se nommer, a été le pilier du sport calédonien depuis plus de soixante ans", écrit l'institution sportive, alors qu'il a été le membre fondateur de nombreuses ligues, du CTOS, du conseil des Jeux du Pacifique.

Il est également à l'origine de la construction de nombreuses infrastructures sportives du territoire, comme le stade Numa-Daly, la piscine Jacques-Mouren, la salle omnisports de l'anse Vata et la salle Veyret par exemple. "C'est sa determination à voir grand pour le sport calédonien qui lui a permis de trouver les soutiens au plus haut niveau de l'Etat et les financements", explique encore le CTOS, dont le siège dans le Quartier Latin porte son nom.

Présent aux Samoa en 2019, Roger Kaddour avait été distingué par le Conseil des Jeux. Celui qui a vu et accompagné la naissance des premiers Jeux du Pacifique aux côtés de Numa Daly et de Pierre Jeanson, a été fait " premier membre à vie " de l'instance dirigeante dont il était le président honoraire.

De nombreux hommages

Les hommages n'ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux. "Puisse son image, sa gentillesse, son accompagnement, sa discrétion, son altruisme et son engagement nous donner l'exemple de servir, défendre les intérêts et l'image du sport calédonien a tous les niveaux. Bon voyage monsieur", écrit ainsi le judoka Abédias Trindade de Abreu. "Reconnaissance éternelle à notre vieux Cagou, sincères condoléances à toute sa grande famille", écrit de son côté Brigitte Delaveuve, la présidente de la section basket de l'AS 6e Km.