C’est parti pour la pêche aux crabes et aux picots

C’est un moment que les Calédoniens attendent toujours avec impatience.

En province Sud comme dans le Nord, le 1er février marque la réouverture de la pêche aux crabes de palétuvier et aux picots.

Interdits depuis le 1er décembre, la pêche, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat, la détention et la consommation de crabes de palétuviers sont désormais possibles. En revanche, il est interdit de prélever des crabes mous ou de taille inférieure à quatorze centimètres.

Il faut savoir, également, que le guide du lagon de la province Sud précise que les plaisanciers ne peuvent détenir que deux nasses, casiers ou balancines à leur bord qui doivent être identifiés et signalés par une bouée ou un flotteur comportant le numéro d’immatriculation du navire ou le nom du pêcheur et numéroté sous peine d’une amende de plus de deux millions de francs.

Après cinq mois de fermeture, la pêche et la commercialisation de toutes les espèces de la famille des siganidés (picot rayé, gris et hirondelle…) peuvent reprendre, qu’on soit pêcheur professionnel ou pas.

En dehors de la période d’interdiction (du 1er septembre au 31 janvier inclus), la pêche de picots rayés, dont la longueur totale à la fourche est inférieure à vingt centimètres, est interdite pour tous. Le non-respect de ces dispositions constitue un délit puni d’une amende de 2,684 millions de francs.