Va’a : Titouan Puyo et Cynthia Mainguet titrés

En finale, chez les hommes, Titouan Puyo l’a emporté en 2 minutes, 47 secondes et 99 centièmes, moins de deux secondes devant Manoa Taerea, lequel s’est fait doubler dans la dernière partie de la course. Albert Mainguet complète le podium, devant Herman Mama, Benjamin Legavre et Cliff Mauore.

Une large avance

Juste avant, chez les dames, la victoire est revenue à Cynthia Mainguet, en 3 minutes, 27 secondes et 17 centièmes, avec un peu plus de six secondes de marge sur sa plus proche poursuivante, Rosemelle Terii.





Marcy Manate a pris la 3e place, devant Moetuarii Manate, Fabienne Devambez et Sonia Dufus.

Vent de face

Pour ces finales, la météo s’est corsée, avec des rafales autour de 30 nœuds. Les rameurs avaient le vent de face.

La sélection pour les Minijeux du Pacifique sera dévoilée dans les prochains jours. La délégation calédonienne devrait compter 14 rameurs et 7 rameuses.

Sans le numéro 1

Titouan Puyo sera absent de ces Minijeux en juin aux Mariannes du Nord, puisqu’il part en début de semaine prochaine pour disputer la saison internationale de stand up paddle.

On devrait toutefois le revoir sur un va’a en 2022, puisqu’en étant sacré champion de Calédonie de sprint il est qualifié pour les prochains championnats du monde, à Londres en milieu d’année. Cynthia Mainguet est elle aussi qualifiée, tout comme le champion de Calédonie juniors (moins de 19 ans), Kaimana Bastien.