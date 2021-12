Windfoil : Nicolas Goyard champion du monde

Le début des championnats du monde de Formula Foil a été venteux, la suite moins.

Onze manches, au total des cinq jours, ont toutefois pu être disputées.

Nicolas Goyard (25 ans) a montré une régularité impressionnante, compilant six premières places, quatre deuxièmes places et une troisième place. Les trois moins bons résultats étaient de plus exclus du comptage des points, le Calédonien a dominé de façon autoritaire le classement, avec 10 points.

Deux frères sur le podium

Son frère Thomas (29 ans), vice-champion olympique de windsurf (RS : X) cette année à Tokyo, prend la deuxième place avec 13 points.

Le Néerlandais Luuc Van Opzeeland complète le podium avec 22 points, devant l’Allemand Sebastian Koerdel (lui aussi 22 points), l’Espagnol Fernando Martatnez Del Cerro (38 points) et un troisième membre de l’équipe de France, Lucas Guiraud (46 points). Suivent neuf Portugais, avec entre 57 et 122 points.

Pour Nicolas Goyard, 2011 est une année en or avec le titre mondial puis européen en IQfoil (support qui remplacera la planche RS : X lors des prochains JO, en 2024), ainsi qu’un sacre sur le circuit mondial de windsurf et windfoil (PWA).