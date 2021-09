Trois cas positifs détectés par le centre médico-social de Bourail

Parmi les personnes testées positives à la Covid, deux viennent de Bourail et une de Poya, précise le maire. Mais "ce qui importe, c’est la prise de conscience que le virus circule partout", poursuit-il dans un communiqué aux administrés. Il rappelle la nécessité de respecter un confinement strict, c’est-à-dire rester au maximum chez soi, limiter ses déplacements, ne sortir se réapprovisionner qu’une à deux fois par semaine, se laver régulièrement les mains, porter un masque dans les lieux publics, garder un mètre de distance avec les autres personnes.

Un système de tickets pour la vaccination

Par ailleurs, il annonce la mise en place d’un système de tickets numérotés pour la vaccination au centre médico-social afin de permettre à l’équipe médicale de gérer au mieux l’afflux et aux patients de ne pas avoir à patienter inutilement. La vaccination est possible du lundi au vendredi à partir de 8h30 le matin, et 13h30 l’après-midi.

Des dépistages sont également organisés au dispensaire. Ils ne sont nécessaires que pour les personnes présentant des symptômes.

Un vaccinodrome à Pothé

En parallèle, Charles Gaspard, président du conseil de district de Ny, prend la parole. "Nous ne devons pas céder à la panique et suivre les consignes données par le gouvernement", insiste-t-il. S’adressant aux populations des six tribus sous son autorité, il rappelle l’importance de restez chez soi.

Charles Gaspard demande "de ne pas aller chez la famille ou se regrouper pour boire un coup, fumer ensemble ou jouer au bingo" et de "respecter Fini les embrassades ou autres", martèle le responsable coutumier.