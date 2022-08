Féminicide à Bourail : le père de famille placé en détention provisoire

La chambre de l’instruction a ordonné, mercredi en début d’après-midi, le placement en détention provisoire d’un homme de 32 ans, suspecté d’avoir tué sa compagne Marie-Agnès, le 30 juillet dernier, à la tribu de Ny (Bourail).

Mis en examen pour meurtre au surlendemain de la disparition de cette mère de famille, le père de famille avait été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.

Le parquet, qui avait requis l’incarcération du suspect, avait fait appel de la décision.

"La chambre de l’instruction de la cour d’appel a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et ordonné le placement en détention provisoire du mis en examen. Parmi les motifs retenus, la cour a notamment relevé la nécessité de poursuivre les investigations en dehors de toute pression sur les témoins et les proches de la victime, ainsi que le risque de renouvellement de faits de violence, en lien avec une addiction à l’alcool", a annoncé le procureur de la République Yves Dupas.

