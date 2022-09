Le retour de la Fête du ver de bancoule

C'est une Fête attendue. Annulée l'an passé, la journée dédiée au ver de bancoule fait son retour ce dimanche 11 septembre, dès 8 heures, sur la place de la mairie. Au programme deux concours à 10h30 et 13h30 : les fameux fouillages dans les troncs et les dégustations de vers, animés par Ghislain Santacroce. Entre les deux, une dégustation du ver cuit sera proposée à midi, avec les recettes de Mamie Fogliani : vers sautés au pastis et au beurre maître d'hôtel. Des stands de restauration sont aussi prévus tout autour du marché habituel. Les festivités, animées par de la musique et des jeux, s'achèveront à 15 heures.