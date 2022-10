Les Grandes Fougères en mode nocturne

La semaine dernière, deux activités nocturnes étaient proposées par le parc provincial des Grandes Fougères : une visite guidée de deux heures, en très petit comité et à destination des bons marcheurs (à gauche), à la rencontre des Cagous, et une projection avec Ciné Brousse (à droite). La semaine dernière, il s'agissait de "Moi moche et méchant 3". Une quinzaine d'amateurs ont fait le déplacement.

Une seconde soirée était prévue jeudi soir mais les intempéries en ont décidé autrement. Le parc renouvellera l'expérience lors du long weekend des 11, 12 et 13 novembre.